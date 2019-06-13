تجدد المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس

تجددت المواجهات المسلحة، صباح الخميس، بين قوات تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية والميليشيا التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، في الأحياء الجنوبية من العاصمة طرابلس.

وبحسب مصادر صحفية، فإن المواجهات الأعنف يشهدها محور طريق المطار ومنطقة الخلة جنوبي طرابلس مع سماع أصوات انفجارات قوية في أحياء متفرقة من العاصمة.

وأوضحت المصادر أن طرابلس شهدت في ساعة متأخرة الأربعاء ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات "الوفاق" في منطقتي "مشروع الموز" و"عين زارة" جنوبي العاصمة.

وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، بأن قواتهم "دمرت دبابة وتتقدم في محوري المطار واليرموك بعد قصف محكم ودقيق بالمدفعية الثقيلة على مواقع قوات حفتر"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.