غوتيريش يحذر من وقوع مواجهة بمنطقة الخليج

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن العالم لا يتحمل مواجهة في منطقة الخليج.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، برئاسة وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وحول الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز، صباح الخميس، قال غوتيريش، "إنني قلق للغاية وأدين بقوة الهجوم على ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز".

وأردف "يجب إجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات لأنه اذا حدث شيء فلن يتحمل العالم مواجهة كبرى في الخليج".