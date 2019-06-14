سوريا.. وزير سعودي يزور دير الزور برفقة مسؤولين أمريكيين

قام وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، بزيارة مفاجئ يوم الخميس إلى محافظة دير الزور في شمال سوريا برفقة عدد من المسؤولين الأمريكيين، والتقى خلالها برئيس ما يعرف باسم المجلس المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد.

السبهان الذي رافقه في زيارته نائب وزير الخارجية الأمريكي جويل رابيون والمستشار الرئيسي لقوات التحالف الدولي ويليام روباك، اجتمع كذلك مع شيوخ ووجهاء القبائل العربية في المنطقة.

ونقلت "بلدية الشعب في الشعيطات" على صفحتها على فيسبوك، إن الشيوخ عقدوا اجتماعات هامة، شارك فيها "نائب وزير الخارجية الأمريكي جويل رابيون والمستشار الرئيسي لقوات التحالف الدولي ويليام روباك والسيد ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية، والسيد غسان اليوسف وليلى الحسن الرؤساء المشتركين للإداره المدنية في ديرالزور".

هذا وجرت الاجتماعات في القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت المصادر أن هدف الزيارة كان "دعم المناطق المحررة لضمان عدم عودة داعش، وتأمينها من أي تهديدات أخرى"، إلى جانب "دعم جميع المكونات في شمال وشرق سوريا"، وتأمين الدعم السياسي والاقتصادي والخدمي والأمني في محافظة دير الزور، لأجل "عودة الأمن والاستقرار للمنطقة".

هذا وسبق لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان أن زار مدينة الرقة السورية بعد خروج داعش الإرهابي منها وسيطرة تنظيم ب ي د الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي عليها.