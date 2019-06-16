إسرائيل تؤكد مشاركتها في "ورشة المنامة"

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، مشاركة بلاده، في "ورشة المنامة الاقتصادية"، التي ستعقد نهاية الشهر الجاري.



جاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية.



وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين، في بيان مشترك، عن عقد ورشة عمل اقتصادية في المنامة، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



وبحسب "جيروزليم بوست"، قال كاتس، في إطار رده على سؤال لأحد الصحفيين بشأن مشاركة إسرائيل في الورشة، "إسرائيل ستكون موجودة في ورشة المنامة، سننتهي من كل الأمور التنسيقية".



وأضاف: "تتعامل إسرائيل مع تهديدات وتحديات كبيرة، كما تتعامل أيضًا مع العديد من الفرص".



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "لدينا صراع مستمر مع إيران، مع حزب الله ومع منظمات إرهابية أخرى في المنطقة".



والخميس الماضي، اجتمع كاتس مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في نيويورك، وبحثا المشاركة الإسرائيلية ورشة المنامة الاقتصادية.



وترفض القيادة والفصائل الفلسطينية تلك الورشة، وتقول إنها جزء من "صفقة القرن"، وهي خطة سلام أمريكية مرتقبة، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيي على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.