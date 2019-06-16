السراج يعلن عن مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة في ليبيا

أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية(المعترف بها دوليا)، الأحد، عن مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة في بلاده.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة طرابلس.

وقال السراج إن حكومته منذ بداية عملها، ورغم كل التحديات، "كانت مؤمنة بأن الحل في ليبيا لن يأتي إلا من خلال الحوار بين أبناء الوطن، وأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ".

وتتضمنت مبادرة السراج سبع نقاط، أولها أن "يتم عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي".

بينما نصت النقطة الثانية على "الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019".

وتضمنت هذه النقطة "تسمية لجنة قانونية مختصة من قبل الملتقى، لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها".