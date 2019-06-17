الحوثي مهدداً: أي ناقلة نفط في البحر الأحمر وبحر العرب هدف مشروع لنا

هددت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، أن جميع ناقلات النفط في البحر الأحمر أو بحر العرب هي هدف مشروع لهم، طالما استمر "التحالف العربي" بعملياته العسكرية.

جاء ذلك في تصريحات لمهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين (أعلى هيئة تنفيذية تتبع الجماعة لإدارة المحافظات الخاضعة لهم)، ونشرتها وكالة الأنباء الخاضعة لهم.

وقال المشاط إن "استهداف مضخات النفط في السعودية قرار يمني خالص، وهو البدايه لتدمير الصناعة النفطية في دول العدوان (التحالف العربي)".

وأضاف القيادي الحوثي "أي موقع نفطي أو سفينة تحمل النفط في البحر الأحمر وبحر العرب ستكون أهدافاً مشروعه لنا حتى يتوقف العدوان".

وأشار "المشاط" إلى أن صواريخ جماعته والطائرات المسيرة "أصبحت قادره على الوصول إلى أي نقطه في دول الخليج".

وهدد "المشاط" "كل دوله لا تنسحب من تحالف العدوان ستطالها صواريخنا بما في ذلك السودان ومصر".

وأضاف القيادي الحوثي "إذا تراجعت أمريكا عن دعم العدوان ودعم إسرائيل ليس لدينا مانع من العلاقات معها".

وحول علاقة جماعته بإيران، قال "المشاط" "إيران دوله إسلامية شقيقة ساندتنا في التصدي للعدوان، ومن حقها علينا مساندتها في التصدي لأمريكا وإسرائيل وأذيالها من العرب" .

ودعا إلى حوار مباشر مع السعودية، وقال إن "السعودية تكرر دائماً أنها تريد السلام في اليمن، فإذا كانت جاده في ذلك عليها فتح صفحه جديده مع أنصار الله".

وتابع "ليست لدينا مطامع خارج حدود اليمن، وسنتفاهم مع السعودية ونتعايش ونبني علاقات طيبه معها، ونقبل بتلبية مطالبها التي لا تتعارض مع سيادتنا اذا قبلت بنا وبسلطتنا".

وحول ملف الحديدة واتفاق ستوكهولم، قال "المشاط" "الحديدة يمنية وستبقى يمنية، ولن تسلم للعدوان ولا لهادي ومرتزقته، ولا لغريفيث، ومن يهددنا بالعمل العسكري فنحن جاهزون له".

ولم يصدر أي تعقيب من دول التحالف العربي على ما ورد على لسان "المشاط" حتى الساعة (5:15 تغ).