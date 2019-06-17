النائب العام المصري: مرسي وصل للمستشفى متوفيا

قال النائب العام المصري، نبيل صادق، إن محمد مرسي (الرئيس الأسبق) وصل إلى المستشفى متوفيا وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمانه.

وأضاف النائب العام، في بيان مساء الإثنين، أن النيابة العامة تلقت عصر اليوم الاثنين إخطارا بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

وأوضح أنه "أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".

وتابع: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشياً عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته الي رحمة الله تعالي".

وأضاف "أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسى العياط وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية و حدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى".

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة الجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعه.