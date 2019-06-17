"ب ي د" الإرهابية تشكل مجلسين عسكريين في تل أبيض وعين العرب

شكّلت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية اثنين من المجالس العسكرية في "تل أبيض" و"عين العرب" (كوباني) شمالي سوريا، وألحقتهما بما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي تهمين عليها المنظمة.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن تشكيل المجلسيْن جرى في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن المنظمة الإرهابية تعمدت اتخاذ هذه الخطوة في المدينتين المتاخمتين للحدود السورية التركية في محاولة لإخفاء تواجد المنظمة فيهما، وذلك عبر إلحاق المجلسين بـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضحت المصادر أن "ي ب ك" أوكلت للمجلسين مهمة أمن الحدود، والدفاع عن المدينتين من أي هجوم محتمل عليهما.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، شكّلت "ي ب ك" ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، ضمّت مجموعات كانت تعمل تحت قيادتها شرقي سوريا، بتوصية من الولايات المتحدة.

واستخدمت المنظمة اسم "قوات سوريا الديمقراطية" غطاء لتحركاتها العسكرية، وقد سبق أن أسست عددا من المجالس العسكرية في المدن الرئيسة بالمنطقة.