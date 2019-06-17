نجل "خاشقجي" يهنئ والده بعيد الأب

هنأ نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقتول بمقر سفارة بلاده بمدينة إسطنبول التركية، بذكرى "عيد الأب".

وعبر حسابه بـ"توتير"، كتب صلاح خاشقجي، بالإنجليزية، "عيد أب سعيد"، مع وضع إشارة لحساب والده.

وهذه أول تغريدة لنجل خاشقجي، منذ نشره بيان الأسرة في 10 أبريل/ نيسان الماضي.

وتفاعل الآلاف عبر تويتر مع التغريدة التي تتزامن مع عيد الأب الذي يوافق 16 يونيو/ حزيران من كل عام.

وركزت التعليقات على إحياء قضية خاشقجي، ودعوات بالرحمة له والانتقام من قاتليه.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.