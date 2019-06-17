هيومان رايتس ووتش: وفاة مرسي في المحكمة أمر فظيع لكنه متوقع

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، إنّ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إثر نوبة قلبية خلال جلسة محاكمته في قضية تخابر "أمر فظيع لكنها متوقعة".

جاء ذلك في تغريدة لسارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حيث وصفت مرسي بأنه "الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في مصر".

وأضافت: "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرًا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له، أو الزيارات العائلية اللازمة".

كما أشارت "ويتسون" أن "هيومن رايتس ووتش" كانت بصدد الانتهاء من تقرير حول الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد مرسي، دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت متسائلة: "أريد أن أعرف لماذا يموت الكثير من الناس -مثل الرئيس الأسبق في مصر مرسي في السجن. إليكم كابوس سجون البلاد".

وأرفقت "ويتسون" مع تغريدتها رابطا لتقرير سابق نشرته المنظمة في سبتمبر/أيلول 2016، بعنوان "نحن في مقابر" يتناول الانتهاكات في سجن "العقرب"، أحد السجون مشددة الحراسة بمصر، الذي كان يقبع فيه الرئيس الأسبق مرسي.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث: "بعد التقارير التي تفيد بأن صحة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي (تدهورت) بشدة وأنه (تم تجاهله) من قبل السلطات، يُقال إنه مات في المحكمة".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة مرسي (68 عاما) أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن مرسي تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.