النظام السوري يحتجز عنصري أمن لبنانيين على الحدود بين البلدين

أعلنت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، احتجاز قوات النظام السوري عنصرين أمنيين اثنين من مواطنيها عند مرتفعات جبل الشيخ شرقي البلاد على الحدود بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش النظام السوري المتمركز عند مرتفعات جبل الشيخ أوقف منذ يومين عنصرين أمنيين تابعين لجهاز أمن الدولة أثناء قيامهما برحلة تسلق وتزلج في المنطقة.

وأوضحت أن العنصرين الأمنيين وصلا إلى الحدود اللبنانية السوريّة حيث يتموضع الجيش السوري في تلك المنطقة، وتم توقيفهما واقتيادهما إلى الداخل السوري، دون تفاصيل.

وأشارت إلى أن مساع حثيثة تجرى حاليا بين الجيش اللبناني وجيش النظام السوري، للإفراج عن العنصرين، ومن المتوقع تسليمهما خلال الثلاثاء.