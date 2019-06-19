الأردن يتسلم رئاسة اللجنة الاستشارية للأونروا السنوية من تركيا

تستعد تركيا لتسليم الأردن رئاسة اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مطلع يوليو/تموز المقبل، وهو المنصب الذي تتولاه منذ مطلع ذات الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، مساء الثلاثاء.

ولفت البيان إلى أن آخر اجتماع للجنة الاستشارية المذكورة انعقد تحت رئاسة تركيا في منطقة البحر الميت بالأردن يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين 17-18 يونيو/حزيران 2019 الجاري.

وشدد البيان على الدعم الكبير الذي قدمته تركيا للأونروا خلال ترأس لجنتها الاستشارية، مشيرًا إلى أن الوكالة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أنه خلال الرئاسة الدورية لتركيا للجنة، تم القيام بجهود كثيرة لحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه المالي والسياسي للوكالة، مشددًا على ضرورة مواصلة أنقرة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.