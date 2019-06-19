الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسي يلمح إلى احتمال تورط إماراتي بوفاة مرسي

لمح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الفرنسية إلى احتمال تورط طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة ومستشاره للأمن القومي، في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي المشبوهة في قاعة المحكمة الاثنين الماضي.

برنارد باجوليه، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسي (المديرية العامة للأمن الخارجي DGSE) قال في تغريدة له اليوم الأربعاء إن الزيارة التي قام بها الإماراتي طحنون بن زايد إلى القاهرة يوم 16 يونيو قد تكون ذات علاقة بوفاة محمد مرسي.

وقد سقط محمد مرسي خلال جلسة محاكمته في القاهرة يوم الاثنين، ثم توفي على إثرها.

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين السلطات المصرية بأنها مسؤولة عن موت مرسي "البطيء المتعمد".