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الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسي يلمح إلى احتمال تورط إماراتي بوفاة مرسي

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 19.06.2019 16:37
برنارد باجوليه الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسي (رويترز أرشيفية) برنارد باجوليه الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسي (رويترز أرشيفية)

لمح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الفرنسية إلى احتمال تورط طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة ومستشاره للأمن القومي، في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي المشبوهة في قاعة المحكمة الاثنين الماضي.

برنارد باجوليه، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسي (المديرية العامة للأمن الخارجي DGSE) قال في تغريدة له اليوم الأربعاء إن الزيارة التي قام بها الإماراتي طحنون بن زايد إلى القاهرة يوم 16 يونيو قد تكون ذات علاقة بوفاة محمد مرسي.

وقد سقط محمد مرسي خلال جلسة محاكمته في القاهرة يوم الاثنين، ثم توفي على إثرها.

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين السلطات المصرية بأنها مسؤولة عن موت مرسي "البطيء المتعمد".

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