العراق.. استهداف مقر شركة إكسون موبيل الأمريكية للنفط بصاروخ

استهدف هجوم صاروخي شركة نفطية أجنبية في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص وفق ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على شركة حفر الآبار الأمريكية إكسون في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، ما أدى الى إصابة 3 أشخاص كحصيلة أولية.

في ذات السياق، قال مصدر بقطاع النفط، إن الهجوم استهدف شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، وهي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية، لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بإجلاء موظفيها الأجانب بعد إصابة مقرها.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للعراق من النفط حاليا نحو 4.7 مليون برميل يوميا، بينما تنتج البلاد فعليا ما بين 4.4 و4.5 مليون برميل يوميا تطبيقا لاتفاق خفض الإنتاج مع "أوبك".

ويعتمد العراق، العضو في منظمة أوبك، على إيرادات النفط، لتمويل ما يصل إلى نحو 95 بالمائة من نفقات الدولة.