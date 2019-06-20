الحوثيون يستهدفون مطار جازان بطائرات مسيرة والتحالف يعلن التصدي لها

قال التحالف العربي في اليمن، الخميس، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت وأسقطت طائرة حوثية مسيرة تجاه جازان"، فيما قالت جماعة "الحوثي" إنها استهدفت مطار المحافظة المتاخمة للحدود.

وأوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان، أن "قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت مساء الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان".

وأضاف أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية في محاولات يائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".

بدورها، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار جازان بعدة هجمات نفذتها طائرات مسيرة.

وقالت، وفق ما نقلته فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن "العمليات على مطار جازان أصابت أهدافها بدقة عالية، وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وكثفت جماعة الحوثي في الأيام الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال 24 ساعة، إذ قال التحالف في وقت سابق الخميس، إنه رصد إطلاق وسقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من جامعة صنعاء، وتم رصد سقوطه على مزارع شرق محافظة عمران (شمالي اليمن) في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما أعلن الخميس، سقوط مقذوف حوثي في منطقة الشقيق بمحافظة جازان.

وكان الحوثيون توعدوا في بيان، السعودية بمزيد من الهجمات الصاروخية، وقالوا "هناك مفاجآت كبيرة قادمة أكثر حساسية للنظام السعودي إذا استمر في تصعيده وعدوانه".

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عددا من محافظات البلاد.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.