الحوثي يستهدف تجمعاً عسكرياً سعودياً في نجران

أعلنت جماعة الحوثي استهدافها بصاروخ بالستي تجمعات للجيش السعودي قبالة منطقة نجران المحاذية للحدود مع اليمن.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، اليوم، بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة.

وتحدث سريع أن الصاروخ استهدفت تجمعات كبيرة للجيش السعودي، وكانت الإصابة مباشرة.

وأضاف أن الضربة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما شوهدت سيارات تنقل الضحايا.

وتابع: "العملية موثقة وسيتم بثها لاحقا"، مشيرا أنها أصابت الجانب السعودي "بالذعر والخوف، وسببت حالة إرباك كبيرة في صفوفه".

فيما أعلن "التحالف السعودي الإماراتي" سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون بالقرب من محطة مياه جنوبي السعودية دون أضرار بشرية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين، إطلاقهم صاروخا من نوع كروز على محطة الكهرباء في جيزان السعودية.

وتحدثت الجماعة أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية"، دون الحديث عن خسائر.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، حيث أعلن "التحالف العربي" السبت والاثنين الماضيين إسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مدينة أبها، جنوبي المملكة.

والأربعاء قبل الماضي، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تعرض مطار أبها لـ "عمل إرهابي" عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".