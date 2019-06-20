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روسيا تدعو لبنان رسمياً للمشاركة في مفاوضات أستانا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 20.06.2019 10:29
الرئيس اللبناني مستقبلاً الموفد الرئاسي الروسي إلى سوريا (الأناضول) الرئيس اللبناني مستقبلاً الموفد الرئاسي الروسي إلى سوريا (الأناضول)

وجهت روسيا دعوة رسمية لللبنان، الأربعاء، للمشاركة في الجولة 13 من مفاوضات "أستانا" حول الأزمة السورية، والمقرر عقدها في يوليو/ تموز بالعاصمة الكازاخستانية.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، تسلم الدعوة الرئيس ميشال عون من الموفد الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، خلال لقاء جمعهما في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت.

وشدد عون على أنّ لبنان معني بالمشاركة في مفاوضات أستانا المخصصة للبحث في الأزمة السورية.

وأضاف أن "المؤتمر يرمي إلى تسهيل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يساهم في عودة النازحين السوريين إلى بلادهم".
واعتبر عون أن المشاركة في جولة المفاوضات الجديدة "لا تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة السورية في تنظيم عودة النازحين".
ورأى في الدعم الروسي لتحقيق هذه العودة "عاملا مهما في انتظار توصل المشاركين في مسار أستانا التفاوضي إلى حلول نهائية للأزمة السورية".

من جهته، أشار الموفد الرئاسي إلى أن "موسكو تتطلع إلى مزيد من التنسيق مع لبنان، تقديرا لدوره ولمواقفه ولسياسة الاعتدال التي ينتهجها حيال الأحداث في المنطقة".

ووفق المصدر نفسه، وجه لافرنتييف الدعوة إلى لبنان للمشاركة في مسار أستانا للتفاوض حول الوضع في سوريا.

ولفت إلى أن بلاده تعتبر مشاركة لبنان والعراق ضرورية في إطار البحث في الأزمة السورية.

كما تطرق لافرنتييف للجهود التي تبذلها بلاده لـ"تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن موسكو ستقوم بالمزيد من الجهود، لمعالجة الوضع في سوريا بالتنسيق مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون.

ووصل لافرنتييف بيروت، الثلاثاء، على رأس وفد للقاء المسؤولين اللبنانيين.

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