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إصابة 70 متظاهرا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 21.06.2019 20:26
إصابة 70 متظاهرا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 70 متظاهرًا، بجراح مختلفة، من قبل الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" السلمية.

وقالت الوزارة في بيان لها:" أصيب 70 مواطنًا بجراح مختلفة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع".

ولم توضح الوزارة، في بيانها طبيعة الإصابات.

وفي بيان سابق، قالت الوزارة، إن مسعفًا أصيب برصاص مطاطي، خلال أداء عمله، شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

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