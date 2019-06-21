الحرائق تواصل التهام الأراضي الزراعية شمال شرقي سوريا

تتواصل الحرائق في الأراضي الزراعية في مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن النيران اشتعلت بنحو مئة هكتار في منطقة أبو خشب بريف دير الزور الشمالي، مساء أمس، واستمرت طوال الليل.

هذا وتتواصل اندلاع النيران في ريف مدينة القامشلي منذ نحو 10 أيام، حيث نالت الحرائق من آلاف الهكتارات في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة القحطانية والقرى المحيطة بها.

واندلعت قبل نحو شهر حرائق في عشرات آلاف الدونمات في مناطق سيطرة المنظمة، وسط اتهامات للمنظمة من قبل ناشطين والمزارعين تتراوح بين افتعال المنظمة للحريق والتقصير المتعمد في إخماد الحرائق.

يذكر أن معظم المزارعين اضطروا لحراسة أراضيهم على مدار الساعة، خشية وصول الحرائق إليها.