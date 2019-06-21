المغرب: موقفنا من ورشة المنامة نعلنه في وقته

مع اقتراب موعد انعقاد "ورشة المنامة"، أعلن المغرب أنه سيعبر عن موقفه منها في الوقت المناسب.



جاء ذلك على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الخميس في مؤتمر صحفي بالرباط ، خلال رده عن سؤال حول تقارير إعلامية أشارت لمشاركة المغرب في قمة البحرين، في الوقت الذي لم تؤكد أو تنف الحكومة ذلك على بعد أيام من انطلاق ورشة المنامة.



وقال الخلفي إنه "بخصوص قمة البحرين فمواقف المملكة المغربية، المتعلقة بسياساتها الخارجية، تعبر عنها مؤسساتها في الوقت والسياق المناسبين".



وأضاف أنه "بالنسبة للحكومة هي التي تحدد، توقيت إعلان الموقف المرتبط بذلك".



ومن المنتظر أن تنظم منظمات مغربية، الأحد المقبل، مسيرة احتجاجية، رفضا لما يسمى بـ"صفقة القرن" و"مؤتمر المنامة" بالبحرين.



والمنظمات غير الحكومية التي دعت إلى المسيرة هي "الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، و"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان".



وأيضا "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، إضافة إلى "الائتلاف المغربي للتضامن"، و"لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني".



ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".ها



و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.