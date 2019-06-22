التركمان يطلبون المشاركة في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق

قدم ممثلو التركمان بإقليم كردستان في شمال العراق، السبت، مطالبهم للمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم.

وقالت نائبة رئيس برلمان الإقليم منى قهوجي، للصحفيين عقب اجتماع الأطراف التركمانية مع مسرور برزاني، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إن "الاجتماع شهد بحث تشكيل الحكومة المقبلة للإقليم برئاسة مسرور برزاني".

وأضافت قهوجي، أن "الاجتماع شهد أيضا تقديم التركمان طلباتهم للمشاركة في الحكومة المقبلة".

وأوضحت: "قدمنا طلباتنا إلى مسرور برزاني بشأن ممثلينا في الحكومة المقبلة، وهو بدوره أكد لنا أنه يسعى لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وأشار إلى أن من حق التركمان المشاركة في الحكومة".

ويجتمع برزاني، السبت، بمكونات التركمان والمسيحيين والآشوريين والكلدانيين، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 12 يونيو/ حزيران، أصدر رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان برزاني، مرسوما يكلّف فيه مسرور برزاني، بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وأمام مسرور برزاني مدة شهر واحد لتشكيل الحكومة الجديدة.