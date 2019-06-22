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الموريتانيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد وسط منافسة محمومة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.06.2019 12:03
آخر تحديث في 22.06.2019 12:05
الموريتانيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد وسط منافسة محمومة

توجه نحو 1.5 مليون ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع، السبت، لاختيار رئيس جديد للبلاد.

ويخوض الانتخابات 6 مترشحين، أبرزهم زير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من السلطة، والذي يحظى أيضا بدعم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

وينافس مرشح السلطة، بقوة، مرشح المعارضة الأبرز رئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين.

وفتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش)، على أن تغلق في السابعة مساء، حيث يبدأ فرز الأصوات مباشرة.

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