السعودية تبدأ تطبيق نظام "غرين كارد" للحصول على الإقامة المميزة

بدأت المملكة العربية السعودية استقبال طلبات من يرغبون الحصول على ما يسمى الإقامة المميزة، وفق ما أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، الأحد.

وحسب بيان صادر عن المركز نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإنه باستطاعة المعنيين التقديم إلكترونيا ورفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام.

ولا تمنح الإقامة المميزة الجنسية للأجانب وفق النظام، بخلاف العديد من الأنظمة المطبقة عالميا، لكنه يعطيهم الحق في تملك العقار والخروج والدخول للبلاد بدون إذن "كفيل سعودي".

ويمنح نظام الإقامة المميزة الحاصل عليها الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل.

كما يمنحه الحق في العمل في منشآت القطاع الخاص، والتنقل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في 2016 إن بلاده تتجه لمنح الأجانب إقامة دائمة شبيه بنظام "غرين كارد" الأمريكي، الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة مميزات المواطن.