انفجار بمدينة الباب السورية خلال تفكيك قنبلة زرعت في سيارة

قتل شخص وأصيب آخر بجروح، في انفجار سيارة بمدينة الباب، في ريف محافظة حلب السورية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الانفجار وقع أثناء قيام عناصر الجيش السوري الحر، بتفكيك قنبلة كانت موضوعة على إحدى السيارات.

وبعد اتخاذ التدابير الأمنية، بدأ اثنان من خبراء تفكيك المتفجرات بأعمال نزع القنبلة، وفي هذه الأثناء وقع الانفجار.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى، إلا أن أحدهما توفي هناك متأثرًا بإصابته.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع القنبلة في السيارة، لكن الجهات الأمنية تتوقع ضلوع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في الانفجار.