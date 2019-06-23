بعد احتجاج إيران على دورها.. الإمارات تدعو لخفض التصعيد في الخليج

دعت الإمارات العربية المتحدة إلى الحوار والتفاوض لخفض التصعيد بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج، بعد يوم من استدعاء طهران القائم بالأعمال الإماراتي لديها احتجاجاً على دور الإمارات في تخطي طائرة مسيرة أمريكية أجواءها.

وتراجعت الولايات المتحدة الجمعة عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية رداً على إسقاط الإيرانيين الطائرة الأمريكية المسيرة فوق المياه الإقليمية لإيران في الخليج العربي.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة أن "التوترات في الخليج لا يمكن التعامل معها إلا عبر السياسة"، مضيفا أنّه يجب التعاون "لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات".

وتابع قرقاش "الأصوات الاقليمية مهمة للوصول إلى حلول مستدامة".

وأسقطت إيران الخميس طائرة أميركية مسيّرة من طراز "غلوبال هوك"، مؤكّدة أنّ الطائرة التي يفوق ثمنها مئة وعشرة ملايين دولار، انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي نفته واشنطن بشدّة، مشدّدة على أنّ الطائرة كانت تحلّق في الأجواء الدولية.

وحذّرت إيران السبت من أنّ أيّ هجوم عسكري أميركي يستهدف أراضيها ستكون عواقبه مدمّرة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، في تهديد قابلته واشنطن بالإعلان عن عقوبات جديدة "مشدّدة" تعتزم فرضها على طهران الاثنين.

وبحسب إيران، فإن الطائرة المسيّرة انطلقت من الإمارات. وقد استدعت طهران القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على قرار أبوظبي "وضع منشآتها في خدمة قوات العدوان الأجنبي"، بحسب بيان إيراني.