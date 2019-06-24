إصابة 4 فلسطينيين بجروح إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

أصيب 4 فلسطينيين بجروح، الاثنين، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها الطبية في مستشفى الخليل الحكومي، تعاملت مع 4 إصابات طفيفة، إصابتان منها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنتان نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب.

وشهدت مدينة الخليل مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، عقب مسيرة ليلية انطلقت وسط المدينة، رفضا لصفقة القرن، ومؤتمر المنامة.

والاثنين، شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، مسيرات ووقفات، احتجاجا على مؤتمر المنامة الاقتصادي، مطالبين بمقاطعته.

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة، الثلاثاء والأربعاء، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وهي خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل.