اتفاق في البرلمان العراقي على إجراء انتخابات المجالس المحلية بكركوك نهاية العام

أعلن البرلمان العراقي، الاثنين، اتفاق جميع الأطراف على إجراء انتخابات المجالس المحلية لمحافظة كركوك (شمال)، نهاية 2019 في نفس الموعد المقترح للانتخابات البلدية في سائر المحافظات.

جاء ذلك في كلمة للنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، خلال اجتماع موسع، بالعاصمة بغداد، للقوى السياسية، لبحث الانتخابات المحلية في المحافظات.

ومجالس الأقضية والنواحي، هي مؤسسات حكومية رسمية تتولى إدارة المهام الخدمية على مستوى الاقضية والنواحي والقرى، وترتبط مباشرة بمجلس المحافظة والمحافظ.

وقال الكعبي إن "اجراء الانتخابات في كركوك يختلف عن بقية محافظات العراق، لما لهذه المحافظة من خصوصية يعلمها الجميع، فهناك إرث لحقبة زمنية تمثل ما قبل وبعد 2003، تضاف إليها حقبة فترة احتلال عصابات داعش لأجزاء من المحافظة، وحقبة ما بعد التحرير".

وأضاف أن "هذه الملفات تتطلب تضافر جهود الجميع من حكومة مركزية، وحكومة محافظة، ونواب ممثلي المحافظة، والمكونات والمفوضية، وبقية الوزارات، بهدف تذليلها وإنهائها بشكل كامل".

وتابع أن "الجميع متفق على إجراء الانتخابات لهذه المحافظة بنفس الموعد الذي ستتم به انتخابات المجالس المحلية لبقية المحافظات، والمقررة نهاية العام الجاري"، دون تحديد موعد دقيق.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقا لاقتراح مفوضية الانتخابات.

ولم تجر انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في العراق منذ عام 2006، حيث تم تأجيلها بصورة متتالية بسبب الخلافات بشأن الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي بين المحافظات، إضافة إلى الأقضية والنواحي بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.