النظام السوري يقصف إدلب مرة أخرى بقنابل الفوسفور المحرمة دولياً

قصفت قوات النظام السوري، مساء الأحد، مدينة خان شيخون جنوبي إدلب بقنابل الفوسفور المحرمة دولياً.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "ديلي صباح" قيام قوات الأسد بإسقاط 18 قنبلة من قنابل الفوسفور على خان شيخون في هجوم شنته من بلدة معان.

النظام السوري يقصف خان شيخون في إدلب مرة أخرى بقنابل الفوسفور المحرمة دولياً

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— DAILY SABAH العربية (@DSarabic) 24 Haziran 2019

وكان نظام الأسد قد نفذ هجوم مشابه على المدينة في مارس الماضي.

والفوسفور الأبيض مادة تحرق جسم الإنسان ولا تبقي منه إلا العظام، كما أن استنشاقه لفترة طويلة يسبب جروحًا في الفم ويكسر عظمة الفك.



وحرمت اتفاقية جنيف عام 1980، استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها مدنيون، واعتبرت استخدامه "جريمة حرب".