الوفاق الليبية تسيطر على مدينة غريان في ضربة قاسية لقوات حفتر

أعلنت مصادر عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، إنها تمكنت من السيطرة على كامل مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، ودخول مقر غرفة العمليات الرئيسية لقوات خليفة حفتر، التي يدار منها الهجوم على العاصمة طرابلس.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن القائد الميداني بقوات الوفاق العقيد عبد الحكيم طنيش، سيطرتهم على كامل غريان.

كما أكد موقع "عين ليبيا" (خاص)، سيطرة قوات الوفاق على غريان، استنادا إلى مصادر عسكرية.

وذكرت "ليبيا الأحرار"، نقلا عن مصادر وصفتها بالمتطابقة "فرار قائد غرفة العمليات الرئيسية التابع لحفتر، عبد السلام الحاسي، رفقة عدد من أفراد قواته".

وبثت القناة فيديو أظهرت فيه منزلا قالت إنه مقر غرفة العمليات الرئيسية لقوات حفتر.

كما أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن قواتهم "تبسط سيطرتها على وسط غريان، وفندق الرابطة، ومستشفى المدينة، وكافة مراكز السيطرة بالمدينة".

وأضافت قوات "بركان الغضب"، على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أنها اقتحمت "مقر غرفة العمليات للهارب عبد السلام الحاسي، ومعسكراته بالكامل، بعد انتفاضة من الداخل، ووصول دعم من خارج المدينة، في عملية خطط لها بإحكام، ودعمها نسور الجو باحترافية كاملة، لإنجاز العملية في أقل من أربع وعشرين ساعة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قامت قوات الوفاق بهجوم مفاجئ على مناطق شمال غريان، وسيطرت على منطقة بوشيبة، ثم زحفت على بلدة القواسم، التي تعتبر البوابة الشمالية لغريان.

وفي نفس الوقت، شنت قوة حماية غريان (ثوار المدينة)، هجوما على قوات حفتر المتمركزة وسط المدينة، وخاضت معها حرب شوارع.