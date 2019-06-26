وليد جنبلاط يتساءل إن كان العرب سيتنازلون عما رفض العثمانيون بيعه

نشر الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، الأربعاء، تغريدة تساءل فيها إن كان العرب المجتمعون حاليا في العاصمة البحرينية المنامة، سيفعلون ما رفضه العثمانيون قبل أكثر من قرن، في إشارة إلى ما وصفها بعملية "بيع فلسطين".

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني على حسابه عبر "تويتر": "في عهد السلطان عبد الحميد، طلب تيودور هرتزل شراء فلسطين لنقل يهود العالم إليها فرفض السلطان".

وأضاف: "اليوم في البحرين سيطلب حفيد تيودور هرتزل الصهر كوشنير من العرب بيع فلسطين لنقل أهلها إلى الأردن، إلى سيناء، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى الشتات، فهل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون؟".

وهرتزل (1860- 1904) هو مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة، وهو من شجع الهجرة اليهودية إلى فلسطين في محاولة لإقامة دولة يهودية.

وقد أصدر السلطان عبد الحميد الثاني في 28 يونيو/ حزيران 1890 إرادة سلطانية بعدم قبول الصهاينة في الممالك الشاهانية (الأراضي العثمانية) وإعادتهم إلى الأماكن التي جاءوا منها.

وحسب المرسوم، منع السلطان بيع الأراضي العثمانية، خاصة الفلسطينية منها لليهود، وجهز وحدة شرطة خاصة لتطبيق هذه الأوامر كما خصص أوقاتا محددة وقصيرة لليهود الراغبين في زيارة فلسطين.

في عهد السلطان عبد الحميد طلب Herzl شراء فلسطين لنقل يهود العلم اليها فرفض السلطان .اليوم في البحرين سيطلب حفيد herzl الصهر Jared kushner من العرب بيع فلسطين لنقل اهلها الى الاردن الى سيناء الى لبنان الى سوريا الى الشتات .فهل سيفعل العرب ما رفضه العثمانيون pic.twitter.com/vAocXNPSzj — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 26 Haziran 2019

وآنذاك اعتبرهرتزل عبد الحميد الثاني عائقا كبيرا أمام أهدافه في فلسطين، فقرر التحرك دبلوماسيا لإقناع السلطان بكل الوسائل بمنح اليهود وطنا في فلسطين، وهو ما استهجنه ورفضه السلطان.

وبمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى، انطلق الثلاثاء، "مؤتمر السلام من أجل الإزدهار" الشق الاقتصادي لخطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بصفقة القرن، في العاصمة البحرينية، المنامة، برآسة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره.

ويشارك في المؤتمر، وزراء مالية من دول خليجية بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.