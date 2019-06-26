سويسرا تحظر على شركة تصنيع طائرات التعامل مع الرياض وأبوظبي

حظرت وزارة الخارجية السويسرية، الأربعاء، على شركة "بيلاتوس" لصناعة الطائرات، تقديم خدماتها للسعودية والإمارات، بسبب تعارضها مع أهداف السياسية الخارجية للحكومة السويسرية الفدرالية.

وأوضح بيان صحفي نشر على موقع الحكومة الفدرالية السويسرية، أن مديرية الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الاتحادية، أجرت مراجعة للخدمات التي تقدمها شركة "بيلاتوس" في كل من السعودية وقطر والإمارات والأردن.

وتابع البيان: "بعد التحقيق، خلصت إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية، تنتهك المادة الأولى من القانون الفدرالي للخدمات الأمنية المقدمة خارج البلاد، لأنها لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية".

وأشار البيان أن مديرية الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الاتحادية، أعدت تقريرا حول الموضوع مع مكتب المدعي العام للبلاد.

وذكر أن التحقيقات لم تتوصل إلى أية أسباب تمنع تقديم الشركة خدماتها للقوات المسلحة في قطر والأردن.

ويأتي ذلك بينما قرر الكونغرس الأمريكي طرح مشروع قرار لمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من بيع أسلحة للسعودية على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، في حين كانت دول أوروبية على رأسها ألمانيا، قد أقدمت على وقف مبيعات الأسلحة للمملكة.