البرلمان التونسي يعقد اجتماعا طارئا على خلفية الأحداث الأخيرة

بدأ البرلمان التّونسي ظهر اليوم الخميس اجتماعا طارئا كان دعا له رئيس البرلمان محمد الناصر لمناقشة التطورات الأخيرة عقب العمليات الإرهابية التي جدت اليَوم بتونس.

ووفق مصادر صحافية، سينظر مكتب البرلمان (أعلى هيئة بالبرلمان) إضافة إلى العمليات الإرهابية في الحل الدّستوري والقانوني في حال شغور منصب رئاسة الجمهُورية في ضوء الأنباء المتضاربة عن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي.

وفي وقت سابق اليوم أكّد بيان صادر عن الرئاسة التّونسية تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

وأعلنت الداخلية التونسية، عن مقتل رجل أمن وإصابة 8 بينهم 5 رجال أمن إثر التفجيرين الانتحاريين المتتاليين اللذين وقعا صباح الخميس بالعاصمة.

وجاء التفجيران الانتحاريان بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.

وذكرت مصادر أن قوات الأمن أخلت شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المحيطة به وسط العاصمة من المارة عقب التفجير الأول الذي سبق الثاني بعشر دقائق فقط.

وتحدث شهود عيان أن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي لقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة‎.