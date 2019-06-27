النظام السوري يستهدف محيط نقطة المراقبة التركية رقم (10)

قصفت قوات النظام السوري، اليوم، محيط نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي وتقع ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.

فقد استهدفت قوات النظام مرتين خلال الساعتين الأخيرتين، محيط نقطة المراقبة التركية رقم (10)، الواقعة في منطقة الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية، فيما يتواصل الحريق الذي اندلع في الموقع.

والأربعاء، أرسل الجيش التركي عربات مصفحة وناقلات جنود وأسلحة ثقيلة وذخائر إلى نقطة المراقبة المذكورة.

وكانت قوات نظام الأسد استهدفت محيط نقطة المراقبة التركية (رقم 10) بقذائف صاروخية في 29 أبريل/ نيسان و4 و12 مايو/ أيار و8 يونيو/ حزيران الماضية.

وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة "خفض التصعيد" بإدلب لحماية وقف إطلاق النار في إطار اتفاق أستانة.

وعلى بعد بضعة كيلومترات من النقاط هذه، تتمركز قوات تابعة للنظام ومجموعات إرهابية مدعومة من إيران.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا في مدينة سوتشي لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.

وتواصل قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران انتهاك الاتفاق منذ بدء سريانه.

كانت فصائل المعارضة سحبت أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي رغم استمرار النظام بخرق الاتفاقية.