الداخلية التونسية: إصابة 9 في تفجيرين انتحاريين بالعاصمة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس أن شخصا أقدم على تفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني في العاصمة.

ووفق بيان صادر عنها قالت الوزارة، إن العملية أسفرت عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الوزارة أعلنت في بيان سابق أن عوني أمن و3 مدنيين أصيبوا جراء تفجير انتحاري وقع قبل الأول بنصف ساعة وسط العاصمة اليوم الخميس.

ووفقا لشهود، تم التفجير الانتحاري الأول في تقاطع شارع فرنسا ونهج شارل دي غول التجاري وسط العاصمة تونس على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.

جاء ذلك كله بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف محطة الإرسال التلفزيوني، بجبل عرباطة في ولاية قفصة، جنوبي تونس، من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية او مادية.