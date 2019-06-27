مستشار الرئيس التونسي ينفي نبأ وفاته

نفى فراس قفرا مستشار الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي نبأ وفاته بعد تردد أنباء تحدثت عن وفاته عقب نقله للمستشفى

وكانت قناة النهار التونسية أعلنت نبأ وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى العسكري.

وفي وقت سابق اليوم أكّد فراس قفراش أنّ "حالة الرئيس حرجة."

وجاء في تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك " (..) حالة الرئيس حرجة، دعواتكم له بالشّفاء."

وفي وقت سابق اليوم أكّد بيان صادر عن الرئاسة التّونسية تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

والسبت المَاضي غادر السّبسي، المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.

ومساء الجمعة نقل الرئيس التونسي للمستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.

ويقود السبسي (92 عاما) البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وتنتهي ولايته في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.