لبنان.. الحكم بالأشغال الشاقة على سورييَن أدينا بمراقبة حزب الله

حكمت محكمة لبنانية، أمس، على مواطنين سوريين اثنين بالسجن بعد إدانتهما بمراقبة قوافل لـ"حزب الله" وقيادييه، وتزويد "جماعات إرهابية" بمعلومات عنها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن "المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 3 سنوات بحق السوري عبد العظيم المغيزل، والسجن سنة واحدة للسوري كمال غنوم".

وأضافت الوكالة أنهما أدينا "بمراقبة تحركات قوافل تابعة لحزب الله، وتنقلات قياديين في الحزب، وتزويد الجماعات الإرهابية بهذه المعلومات".

وأشارت إلى أن الأول "أدين بجرم القيام بأعمال إرهابية، بينما أدين الثاني بالانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة".