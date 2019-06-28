"وول ستريت": الهجوم على أنبوب النفط بالسعودية مصدره العراق

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الجمعة، نقلًا عن مسؤولين أن الهجمات التي تعرض لها أنبوب نفط بالسعودية، مايو/أيار الماضي، مصدرها العراق وليس اليمن.

وقالت الصحيفة، في موقعها الإلكتروني، إن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم) خلصوا إلى أن الهجمات بطائرات مسيرة على صناعة النفط السعودية في مايو كان مصدره العراق وليس اليمن.

وأشارت أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حث رئيس الوزراء العراق على اتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام بلاده كقاعدة انطلاق جديدة لشن هجمات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية، غير أن العراق توجد به كيانات مسلحة شيعية موالية لإيران التي تواجه اتهامات بدعم الحوثيين في اليمن.