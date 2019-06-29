العثور على مفقود قطري متوفى بالسعودية

عثرت السلطات السعودية، السبت، على مواطن قطري مفقود بأراضيها منذ أيام ميتاً.

وقال منصور العاطفي، المدير العام لجمعية غوث للتوعية والإنقاذ (حكومية)، وهي إحدى الجهات المشاركة في البحث، إنه تم العثور على المواطن القطري حزام بن زيد المري المفقود منذ الاثنين الماضي، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأشار "العاطفي" إلى العثور على المري متوفى في منطقة الدهناء (شرق) بجوار سيارته بعد نفاد وقودها، فيما لم يتم كشف ملابسات وفاته وأسبابها بعد.

وذكر المصدر ذاته أنه منذ تلقي بلاغ الفقد الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية والأمنية للبحث عنه.

كما نقلت "سبق" عن ذوي المفقود قولهم إن المفقود كان داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر، ويوجد غالبًا في البر؛ لامتلاكه عددًا من الإبل يقوم برعايتها، قبل أن يتم العثور عليه متوفى صباح اليوم.