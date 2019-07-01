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السفارة الأمريكية بتونس تغلق أبوابها الاثنين"لأسباب أمنية"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.07.2019 10:31
آخر تحديث في 01.07.2019 10:41

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، مساء الأحد، أنها ستغلق أبوابها الاثنين 1 يوليو/ تموز لأسباب أمنية.

جاء ذلك في تغريدة على حساب السفارة على شبكة تويتر.

وقالت السفارة: "لأسباب أمنية، تكون سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مغلقة أمام العموم الاثنين 1 يوليو-تموز باستثناء الخدمات العاجلة"، دون تقديم أي توضيحات أخرى.

وشهدت تونس الخميس 3 عمليات إرهابية اثنتان منها وقعتا بالعاصمة تونس وأسفرت عن مقتل شرطي وإصابة 8 أشخاص، وذلك بعد أقل من عام على تفجير انتحاري نفذته امرأة بقلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وأعلن تنظيم "داعش"، الخميس، مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين بالعاصمة.

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