قصف صاروخي إسرائيلي على مواقع إيرانية في سوريا

قصفت إسرائيل ليل الأحد الاثنين مواقع عسكرية سورية بالصواريخ مستهدفة مركزاً للبحوث العلمية ومطاراً عسكرياً غرب حمص ينتشر فيهما مقاتلون ايرانيون ومن حزب الله اللبناني، ما أدى إلى سقوط جرحى في صفوفهم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن القصف استهدف أيضا في ريف دمشق، مواقع عسكرية عدة، بينها مواقع لمقاتلين إيرانيين.

وكالة أنباء النظام الرسمية سانا تحدثت عن مقتل مدنيين وتضرر بعض المنازل، مشيرة إلى إسقاط الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ.

وأوردت سانا في خبر عاجل "ارتقاء أربعة شهداء مدنيين بينهم طفل رضيع جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق وإصابة 21 آخرين بجروح".

وكانت سانا أفادت في وقت سابق عن تعرض منازل مدنيين لأضرار مادية وإصابة عدد منهم بجروح نتيجة تساقط زجاج منازلهم جراء القصف في منطقة صحنايا في ريف دمشق.

وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.

ولم يحدد الإعلام الرسمي ما هي المواقع المستهدفة.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله وهي تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

في 12 حزيران/يونيو، أعلنت دمشق تصديها لـ"عدوان إسرائيلي" في جنوب البلاد، وقال المرصد وقتذاك إن صواريخ استهدفت موقعين لحزب الله من دون أن توقع ضحايا.

وكانت إسرائيل استهدفت قبلها بأيام وعلى دفعتين خلال 24 ساعة مواقع عدة تابعة لجيش النظام السوري ومقاتلين موالين له، ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من قوات النظام، وفق المرصد.