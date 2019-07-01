مجلس القبائل والعشائر السورية يدعو لوضع حد لانتهاكات "ي ب ك/بي كا كا"

أصدر "مجلس القبائل والعشائر السورية" بياناً الأحد، ندد فيه بانتهاكات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي ضد الأهالي في المناطق التي يحتلها في سوريا.

جاء ذلك في اجتماع شارك فيه حوالي 500 شخص ممثلين عن 50 عشيرة سورية في قضاء جيلان بينار بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا.

وتبادل المشاركون في الاجتماع سبل وضع حد لانتهاكات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي المتزايدة في الفترة الأخيرة على أهالي المناطق التي يحتلها التنظيم في سوريا.

وقال المتحدث باسم المجلس، أحمد عُبيد، خلال كلمته، إن جميع المشاركين في الاجتماع ينددون بانتهاكات التنظيم الإرهابي بحق أهاليهم وممتلكاتهم.

وشدد عبيد على أن التنظيم يواصل انتهاكاته ضد المدنيين، قائلا: "التنظيم يحرق الأراضي المزروعة لكل شخص لا يخضع له في سوريا".

وأضاف: "التنظيم يقتل كل من يقف بوجهه، ويحاول تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".

من جانبه، قال مضر أسار، رئيس إحدى القبائل المشاركة في الاجتماع، إن هناك محاولات في الآونة الأخيرة لخداع المدنيين والعشائر السورية بالأموال.

وشدد على أن السوريين "لن يبيعوا كرامتهم مقابل المال"، قائلا: "ندين بشدة محاولات توفير الدعم المالي لأهالي المنطقة مقابل قطع علاقاتها مع تركيا وقطر"، دون أن يسمي الجهة التي تحاول توفير هذا الدعم.

وقال: "نرفض وندين بشدة ممارسات تنظيم ي ب ك/بي كا كا، ونؤكد أن محاولة تأسيس ما يسمى بكردستان شرقي سوريا، هي محاولة عقيمة".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، انضوت 150 قبيلة وعشيرة تحت مظلة مجلس القبائل والعشائر السورية المعارضة، خلال مؤتمر عام عقد في مدينة أعزاز، شمالي البلاد.

وشارك في المؤتمر حينها، ألف شخص، بينهم 400 من الهيئة العامة للمجلس، يمثلون العشائر العربية والتركمانية والكردية والسريانية في مختلف أنحاء سوريا.