احتجاجات واسعة للجالية الإثيوبية في إسرائيل بعد مقتل فتى على يد رجل شرطة

أغلق مئات المتظاهرين الأثيويين الغاضبين، مساء الأحد والاثنين، العديد من الشوارع في إسرائيل وأضرموا النيران في إطارات السيارات وألقوا الحجارة والمفرقعات النارية على الشرطة، بعد مقتل الشاب سولومون تاكه، 19 عاما، برصاص شرطي إسرائيلي في مدينة كريات حاييم (شمال).

وقالت هيئة البث الاسرائيلية (رسمية) إن متظاهرين هاجموا مركزا للشرطة في مدينة كريات حاييم، مساء الاثنين، وألقوا عليه الحجارة والمفرقعات النارية، ما أدى إلى إصابة 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة.

وأضافت إن ثلاثة متظاهرين أصيبوا بجروح طفيفة في حين تم تقديم العلاج الطبي لعشرة متظاهرين في الميدان، بعد أن أطلق عناصر الشرطة قنابل الصوت.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، الثلاثاء، عن الشرطة قولها إنه في يوم الأحد، تواجد شرطي خارج الخدمة، مع زوجته وأطفاله الثلاثة في متنزه، عندما لاحظ مشكلة بين عدد من الشبان في مكان قريب.

وأشارت إلى أن الشرطي اقترب من الشبان، وعرّف على نفسه بأنه شرطي، وحينها شرعوا برشقه بالحجارة.

وزعم الشرطي أن حياته كانت في خطر حينما أطلق النار.

لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن قيادة الشرطة أعربت عن "شكوكها" بشأن شهادة الشرطي.

وأفرجت محكمة الصلح الاسرائيلية، الاثنين، عن الشرطي الذي أطلق النار على الشاب الأثيوبي، ولكنها فرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله لمدة 15 يوما.

وقالت محطة الأخبار الإسرائيلية الثانية: "وفقا للتحقيق حتى الآن، تعتقد الشرطة أن الشرطي أخطأ".

وأضافت: "إذا ما شعر الشرطي خارج الخدمة بالتهديد، فيجب عليه أن يطلق النار أولاً في الهواء، بدلاً من إطلاق النار على ساقيه، لقد ارتدت الرصاصة من الأسفلت، وأصابت الشاب في صدره".

ميشال أفيرا صموئيل، مديرة جمعية التعليم والإدماج الاجتماعي للمهاجرين الإثيوبيين، قالت لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية إن الشرطة "تبني الآن قضية، وتحاول التخفيف من الأضرار وتقول إن الأولاد كانوا يقوون بأعمال شغب".

واستنادا إلى "معاريف" فإنه منذ عام 1997، قتل 11 من الشباب من الجالية الإثيوبية في اشتباكات مع ضباط الشرطة.

وأضافت صموئيل: "لا تزال هناك افتراضات وتحيزات عنصرية ضد أفراد من الجالية".

وتابعت: "لا يوجد سبب يدعو صبي إثيوبي، ولد في إسرائيل، لأن يشعر في العام 2019 بأنه غير آمن في الذهاب إلى الخارج، ولكن هذا ما يحدث اليوم".

ومن جهتها، قالت راشيل غيل يوسيف، إحدى الناشطات في تنظيم المظاهرات الاحتجاجية: "من الآن فإن الوضع لم يعد كما كان".

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت"، الثلاثاء، عنها إضافتها: "عندما تظاهرنا على مقتل يهودا بيادغا (مطلع العام الجاري) قلنا إنه إذا لم تتم معالجة هذه المشكلة من جذورها فإنني سنبكي المزيد من الاطفال، وها نحن الآن نفعل ذلك".

وتابعت غيل يوسيف: "عندما لا تتعامل السلطات مع هذه المشكلة، وعندما لا يولي الشعب أهمية فإننا سنعد موتانا الأطفال، نحن نعيش في خوف والآباء يخشون على أطفالهم".

أما المحامي الياس إنبرام فقال: "يؤمن أفراد الشرطة بأنهم يعيشون في هارلم (نيويورك) وأننا بصفتنا من أصل إثيوبي جئنا إلى أرض يتدفق فيها الحليب والعسل. هناك عدد غير قليل من الشباب الذين يخشون السير في الشوارع".

وتمت هجرة اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل على عدة رحلات سرية وعلنية، بدأت في العام 1990.

وفي نهاية العام 2014 قدّر مكتب الإحصاء الاسرائيليين عدد الإثيوبيين، بنحو 135 ألفا ولد نحو 50 ألفا منهم في اسرائيل.

وخاض أبناء الجالية الإثيوبية عدة مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية على خلفية التمييز، خلال الفترات الماضية.