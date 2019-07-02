تجمع "المهنيين السودانيين" يعلن اعتقال السلطات اثنين من قياداته

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، أن القوات الأمنية اعتقلت اثنين من قياداته، وداهمت منازل 3 آخرين.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، ويضم أطباء ومهندسين وصحفيين ومحامين وأساتذة جامعات.

وقال البيان: "قامت القوات الأمنية باعتقال ياسين حسن، رئيس لجنة المعلمين (منضوية ضمن التجمع) من منزله في الخرطوم".

وأضاف أن قوات الأمن "اعتقلت أيضا عبد الماجد عيدروس المحامي (من قيادات التجمع) في مدينة عطبرة".

وتابع: "كما اقتحمت قوى مشتركة من الأمن والدعم السريع (تابعة للجيش) منزل قمربة عمر، بالخرطوم، بحثاً عنها، وتم تفتيش المنزل وأخذ مجموعة من الأوراق التي تخصها، وروعت الأسرة والجيران بحثاً عنها".

ووفق البيان نفسه، فإن "الأمر ذاته جرى مع عبد الخالق الطيب، عضو لجنة المعلمين، وإحسان فقيري، عضوة نقابة الأطباء الشرعية (منضوية تحت تجمع المهنيين)".

وشدد على أن "الاعتقالات والمداهمات لن تثنيهم عن مواصلة درب الحرية والسلام والعدالة".

وحذر البيان المجلس العسكري من "المساس بأي من أعضاء التجمع أو قوى التغيير".

والاثنين، أعلنت قوى "الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات بالبلاد، جداول احتجاجية جديدة، تشمل دعوات لتظاهرات "مليونية" مركزية وعصيان مدني شامل، في 13 و14 يوليو/ تموز الجاري.

وشهدت العاصمة الخرطوم، و16 مدينة أخرى، تظاهرات، الأحد، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وشابتها أعمال عنف.