تقارير إعلامية: زوجة حاكم دبي الهاربة إلى لندن "قلقة على حياتها"

تحدثت تقارير إعلامية أوروبية عن مخاوف على حياة الأميرة هيا بن الحسين زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد هروبها مع طفليها بمساعدة دبلوماسي ألماني إلى لندن.

وقال موقع صحيفة "بيلد" الألمانية إن من الواضح أن الأميرة هيا ابنة الملك الأردني الراحل الحسين، قد غادرت دبي برفقة ابنها زايد (7 أعوام) وابنتها الجليلة (11 عاما) ومعها 35 مليون يورو.

ونقل موقع بيلد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية أن دبلوماسيا ألمانيا ساعدها في الهروب وأنها قدمت طلبا للجوء في ألمانيا وطلبا آخر للطلاق من الشيخ محمد بن راشد.

بينما ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية، أمس الاثنين، إن معركة قضائية اندلعت في لندن بين حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وزوجته، الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، على خلفية هروبها من الإمارات إلى لندن.

وذكرت الصحيفة أنه من الواضح أن الأميرة هيا بنت الحسين، ابنة الملك الراحل الملك حسين، وزوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قد انفصلا، وهما الآن في نزاع رسمي في المحكمة العليا.

ومن المقرر أن يتم استئناف القضية في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً للصحيفة أيضاً.

وتزوجت الأميرة هيا الملياردير الشيخ محمد في عام 2004، وهي زوجته السادسة، وقد تعلمت في المدارس الخاصة في المملكة المتحدة ودرست الفلسفة والسياسة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، وعملت كذلك في اللجنة الأولمبية الدولية، وهي أيضاً سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.