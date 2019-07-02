فارسات تركيات يرسمن الابتسامة على شفاه الأطفال المعاقين

في عالم ركوب الخيل الذي يسيطر عليه الرجال، تبرز "سراب بربر غوز" و"سنام آيدن"، كفارستين من بين تسع فتيات فقط في تركيا، ممن يمارسن رياضة ركوب الخيل الاحترافية.

جيل نادر، إذا صحّ التعبير، هما ثنائي رياضي على مدى عقدين تقريباً، وبصرف النظر عن إنجازاتهما في حلبات السباق، هما تشتهران أيضاً بالعمل الخيري مع الأطفال المعاقين عقلياً وجسدياً في مركز العلاج بركوب الخيل، التابع لنادي الفروسية التركي، حيث تقومان بتعليم الأطفال كيفية ركوب الخيل والتواصل معها.

"غوز"، فارسةٌ ابنةٌ لعائلةٍ تعود في جذورها إلى منطقة تراقيا الغربية في اليونان، وهي منطقة أغلبية سكانها من الأتراك. تعرفت "غوز" على رياضة الفروسية وتعلقت بها بمحض الصدفة: "كنت أقوم بزيارة عمي في اليونان وحدثني عن الفروسية في أوروبا. كما نصحني آخرون بتجربة ركوب الخيل بسبب قامتي الطويلة، كانت لياقتي البدنية مناسبة لذلك. ولكوني مغامرة وجريئة، قررت التقديم في نادي الفروسية. عدت إلى تركيا بعد تخرجي من المدرسة الثانوية، وبعد عامين من التدريب، حصلت على شهادة ركوب احترافية. عندما بدأت الاشتراك في السباقات، لم يكن هناك سوى فارسة أخرى في عموم تركيا".

عاشت "غوز" لحظة عاطفية مميزة، جعلتها تتمسك بهوايتها بل وتحولها إلى مهنة دائمة. في حديثها عن تلك اللحظة تقول: "سقطت عن الحصان أثناء إحدى التدريبات، وكنت في وضع يسمح له أن يدوسني بأرجله الأربعة. لكنه أدهشني حقاً عندما تمكن من القفز فوقي دون أن يلمسني. رأيته يكاد يطير. بدا وكأنه لم يكن يريد أن يؤذيني بل ويخشى عليّ حقاً. بعد هذا الحادث، قررت أن أواصل ركوب الخيل بكل إخلاص".

سنوات التدريب الشاقة لا بد أن تؤتي ثمارها، فقد حصلت "غوز" على المركز الثالث في سباق "غازي" المصنف عالمياً عام 2009، وكان هذا أول سباق احترافي بالفعل تخوضه. وفي ذلك العام، حصلت "غوز" أيضاً على لقبٍ بارز في سباق ركوب الخيل للإناث، في مباريات كأس رئيس الوزراء. ولادة طفلها الأول، أجبرت "غوز" على أخذ قسط من الراحة، لكنها تقول إنها ستستأنف العمل قريباً. وأضافت: "لا يمكنني الاستقالة. هذا نمط حياة بالنسبة لي". على مدار السنوات الأربع الماضية، عملت "غوز" أيضاً كمدربة في مركز العلاج عن طريق ركوب الخيل. وقالت "أعلّم ركوب الخيل لإخوتي وأخواتي المعاقين. نعمل على إبقائهم سعداء، وقد رأيت الكثير من الحالات التي تحسنت وتعافت".

تعتقد "غوز" أن كونها امرأة يمكن أن يكون عنصراً إيجابياً ومفيداً في ركوب الخيل، وتقول: "تتحسن معاملة الخيول عندما يكون المتسابق امرأة. إنها بالتأكيد تستطيع أن تشعر بالفرق وتميز فيما إذا كان المتسابق امرأة أو رجلاً. الخيول تشعر بذلك من الطريقة التي تلمسها بها، ومن الصوت أيضاً. يغلب الهدوء على طبعها عندما تركبها امرأة. لقد رأيت بنفسي وأذكر كيف كان أحد أصدقائي من الفرسان الرجال يواجه صعوبةً جمّةً في السيطرة على حصان كان يركبه، وكان ذلك الحيوان في منتهى الهدوء والبساطة عندما ركبته أنا، وبدا كما لو كان يحمل طفلاً ويمشي به برفق".

الفارسة "سنام آيدن" انضمت إلى مدرسة الفروسية عام 2001 عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها. تجربتها في التعرف على هذه الرياضة تشبه تجربة "غوز"، فقد نبع حبها للفروسية من نصيحة أحد الأقارب. أوضحت "آيدن" بدايات تجربتها بقولها: "كان والدي مغرماً جداً بسباق الخيل. في أحد الأيام، سألني مازحاً إن كان بإمكاني أن أمارس هذه الرياضة. أخذت أمي الأمر على محمل الجد، وبدأت في البحث عن مدرسة للفروسية. تتابع الأمر وتقدمت بطلب إلى المدرسة". وتقول إنه كان من الصعب أن تكون أنثى بين "العديد من الفرسان الذكور"، لكنها بعد أن بدأت هي و"غوز" فقط ، صار المزيد من النساء يقمن بممارسة رياضة ركوب الخيل. تعبّر "آيدن" عن رأيها بقولها: "الفروسية تعني الكثير بالنسبة لي. إنها تعني الحرية أولاً وقبل كل شيء. ركوب الخيل يجعلك تشعر بأنك مفصول عن العالم".

تصف "آيدن" العمل العلاجي الذي تقوم به مع الأطفال المعوقين بأنه يساعد على التواصل الاجتماعي بالاضافة إلى النواحي الفيزيولوجية. وتضيف: "بعض الأطفال الذين لا يتحدثون أبداً يبدؤون في الكلام عندما يقضون وقتاً أطول هنا. لا يتعلق الأمر فقط بتنمية عضلاتهم عن طريق ركوب الخيل، إنه في الحقيقة أكثر من ذلك".