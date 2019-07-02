وفاة المصمم العالمي نجل حاكم الشارقة

نعى ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية، الاثنين 1 يوليو 2019 ميلادية، في المملكة المتحدة، حسب ما أعلن، اليوم الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.



هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

ويعتبر الشيخ خالد، الذي توفي عن عمر ناهز 39 عامًا، آخر الأبناء الذكور من نسل حاكم الشارقة، الذي تبقى لديه 4 بنات، إحداهن شقيقة توأم للشيخ المتوفى خالد اسمها الشيخة حور.

وتوفي الشيخ محمد بن صقر القاسمي نجل حاكم الشارقة من زوجته الأولى في أبريل من العام 1999، قبل أن يفارق نجله الثاني خالد الحياة بعد 20 عامًا من وفاة شقيقه الأكبر، دون أن يعلن سبب الوفاة.

وولد الشيخ خالد عام 1980، ووالدته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، واشتهر بوصفه مصمم أزياء، كما يشغل منصب رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

وعمل الراحل خالد القاسمي في مجال تصميم الأزياء الرجالية، وكان أول مصمم عربي يشارك في فعاليات "أسبوع لندن للأزياء الرجالية" ببريطانيا، وكانت تصاميمه تثير الانتباه والإعجاب، لأنه كان يمزج بين حياة البداوة والمعاصرة في تصاميمه.