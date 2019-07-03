قطر وهواوي.. شراكة سياحية وتكنولوجية

أبرمت قطر عقد شراكة مع شركة "هواوي"، عملاق الهواتف الذكية الصيني، لجذب المزيد من السياح من الصين التي تعد أكبر سوق مصدرة للسياح في العالم، أعلن "المجلس الوطني للسياحة" القطري، الثلاثاء.

وفي إطار الشراكة قام طاقم التصوير في شركة "هواوي" بزيارة قطر لالتقاط صور معالم الجذب التاريخية والشهيرة في جميع أنحاء الدولة باستخدام أحدث هواتف هواوي الذكية.

حيث يمكن استخدام هذه الصور كخلفية على الإصدارات الجديدة من هواتف هواوي.

كما ستقوم الشركة بالترويج لمقاطع الفيديو التي تم التقاطها في قطر عبر قنواتها على الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من منصات الفيديو لمنح العملاء الصينيين صورة بارزة عن قطر.

وشهد العام الماضي 2018 زيادة في عدد السياح الصينيين إلى قطر بنسبة 38 % مقارنة بالعام السابق.

وفي الوقت نفسه، ستفتتح شركة "هواوي" الصينية لمدة أسبوعين متجرا جديدا في مدينة شنغهاي يحمل الطابع القطري.

ويقدم المتجر الذي تم تصميمه على الطراز القطري شاي الكرك التقليدي، والتمور، ويعرض وردة الصحراء التي تشتهر بها صحراء قطر، إلى جانب لمسات فنية مختلفة تحتفي بالموروث الثقافي للبلاد.

و"وردة الصحراء" أو قحوف الرمل، هي تكوين صخري من بلورات مسطحة من الكثبان الرملية تتشكل بالصحراء نتيجة ظروف مناخية معينة، وتشبه الوردة في شكلها.

ويظهر هذا التكوين الصخري المتشكل من الحجارة الجيرية تحت سطح الأرض، ويعد دلالة على توفر المياة الجوفية.