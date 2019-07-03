"ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يقصف بلدتي أعزاز ومارع

قصف تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، الثلاثاء، مدينتي أعزاز ومارع الخاضعتين لسيطرة المعارضة السورية في محافظة حلب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين.

وفي التفاصيل أن 5 مدنيين أصيبوا في منطقة مارع، و2 في أعزاز.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مجاورة لتلقي العلاج اللازم.

وعقب القصف وقعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة لفترة من الزمن بين عناصر التنظيم الإرهابي وعناصر الجيش السوري الحري على خطوط الجبهة في المدينتين المذكورتين.

تجدر الإشارة أن التنظيم الإرهابي المذكور الذي يتمركز في منطقة تل رفعت وما حولها، يستهدف باستمرار مناطق تجمع المدنيين، ومواقع الجيش السوري الحر بكل من أعزاز، ومارع، وجبرين، وكفر كلبين بمحافظة حلب، وكلها تخضع لسيطرة المعارضة.