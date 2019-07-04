سفيرة السعودية لدى أميركا تصل واشنطن لتباشر مهامها

باشرت اليوم الخميس أول امرأة سفيرة في تاريخ السعودية، مهام عملها بسفارة بلادها في واشنطن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت: "اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وتعد ريما بنت بندر أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.

وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في واشنطن، خلفا للأمير خالد بن سلمان، نجل الملك.

وقالت ريما آنذاك: "يشرفني أن أكون أول امرأة سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسأعمل بكل جهد وإخلاص لتعزيز علاقات البلدين".