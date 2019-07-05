اليونسكو تدرج "آثار بابل" العراقية على لائحة التراث العالمي

صوتت لجنة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونيسكو)، الجمعة، بالإجماع، على إدراج آثار مدينة بابل جنوبي العراق، على لائحة التراث العالمي للمنظمة، شريطة إزالة المخلفات في مدة أقصاها شباط 2020.

جاء ذلك في بيان للجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي.

وقال البيان، إن "رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي سميعة الغلاب، ونائب الرئيس حمد الله الركابي، والنائب علي الحميداوي، حضروا جلسة مناقشة ملف بابل، وإجراء التصويت في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم (الجمعة)".

وأضاف أن "أعضاء لجنة التراث العالمي، البالغ عددهم 21 عضوا صوتوا بالإجماع على إضافة بابل ضمن اللائحة العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو".

وفيما لم يوضح البيان، طبيعة المخلفات التي تحدث عنها، فإن المنظمة طالبت في وقت سابق السلطات بتأهيل البنية السياحية لبابل، وإجراء بعض أعمال الصيانة في المَعلَم.

وفي فبراير/شباط الماضي، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) إلى وضع مدينة بابل الأثرية، على قائمة التراث العالمي.

وتسعى وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، منذ 2010، لضم مدينة بابل الأثرية إلى لائحة التراث العالمي، وإزالة كافة العقبات أمام هذه الخطوة.

وتمثل آثار بابل، الحضارة البابلية التي مرت بالعديد من السلالات الحاكمة التي استمرت منذ عام 1880 ق.م إلى عام 500 ق.م، وكان أبرز من حكمها القائد حمورابي، والملك نبوخذ نصر، وأهم آثارها الحدائق المعلقة، ومسلة حمورابي، وبرج بابل، وأسد بابل، وبوابة عشتار.